Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor ve Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında karşı karşıya gelecek.
Sivasspor ile Konyaspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçı için geri sayım başladı.
Ziraat Türkiye Kupası'na 3. turdan dahil olan Sivasspor sırasıyla Hopaspor, Arnavutköy Belediyesi ve Keçiörengücü'nü eleyerek son 16 turuna gelmişti.
Öte yandan Konyaspor ise Erbaaspor, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Göztepe'yi eleyerek son 16'ya kaldı.
Futbolseverler Sivasspor ile Konyaspor arasında oynanacak mücadelenin detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.
Peki, Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...
Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman?
Sivasspor - Konyaspor maçı 7 Şubat Çarşamba (bugün) günü saat 14:30'da oynanacak. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.