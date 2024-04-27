Sivrisinek ısırığının üzerine ondan sürün, ne kaşıntı kalsın ne iz… Havaların ısınmasıyla birlikte sivrisine belası da yeniden gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Çeşitli yöntemler ile ısırıklar ve kaşıntı giderilmeye çalışılırken meğer çözümü o bitkiden geçiyormuş. İşte, sivrisinek ısırığını anında geçiren o bitki…

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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte güzel havalar değerlendirilmeye başlanmışken sivrisineklerde çıkmaya başladı. Bahçelerde, parklarda, sahillerde kısaca güzel havaların değerlendirilebileceği alanlarda sivrisinekler kabus olabiliyor.

Isırıkları hem çekilmez bir kaşıntı hem de izlere neden olan sivrisineklerden kurtulmak için ise çeşitli medikal ilaçlar ya da doğal yöntemler uygulanır.

Uygulanan bu yöntemler arasında en etkili yöntemler arasında yer alan o bitki ısırıkların üzerine sürüldüğü anda hem kaşıntıyı dindiriyor hem de iz oluşmasını engelliyor.

İşte, sivrisinek ısırığına doğal çözüm…

Cilde olan faydası ile bilinen aloe vera bitkisi sivrisinek ısırıkları üzerinde de olukça etkili olur.

Bu etkilerden yararlanmak için ise aloe vera içerisinde bulunan sıvıyı sinek ısırığının olduğu bölgeye sıkarak sürmeniz yeterli olacaktır. Cilde faydalı olan aloe vera kaşıntıyı dindirerek iz yapması da önleyici etkiler sunar.