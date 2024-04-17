Skoda rakiplerini solladı! Fiyatını gören herkes bayilere koşuyor; Bu fiyata bu SUV başka yerde yok Skoda, Türkiye'de SUV tutkunlarını cezbetmeye devam ediyor! Kamiq, Karoq ve Kodiaq modelleriyle otomobil tutkunlarının gönlünde taht kuran Skoda, Nisan ayı güncel fiyat listesiyle bayilere yoğun ilgi çekiyor.

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Fiat Egea Sedan modeli, uygun fiyatı ve şık tasarımıyla ön plana çıkarken, Skoda Kamiq SUV modeli ise Fiat Egea Sedan'dan bile daha uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

Güncel fiyat listelerine göre, Fiat Egea Sedan 2024 model yılı Limited 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT versiyon otomobil modeli kampanyalı olarak 1.562.900 TL'den satışa sunulurken, Skoda Kamiq 2024 model yılı Elite 1.0 TSI 115 PS DSG versiyon SUV modeli ise 1.539.900 TL'den satışa çıkartıldı.

Bu fiyat karşılaştırmasıyla Skoda Kamiq SUV modeli, Fiat Egea Sedan'dan bile daha uygun fiyatlı olduğu ortaya çıkıyor. Fiyatı görenler adeta bayilere akın ediyor.

Skoda Kamiq SUV fiyatları

· Versiyonu: Elite 1.0 TSI 115 PS DSG. Fiyatı: 1.539.900 TL.

· Versiyonu: Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG. Fiyatı: 1.639.900 TL.

· Versiyonu: Premium 1.0 TSI 115 PS DSG. Fiyatı: 1.719.900 TL.

· Versiyonu: Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG. Fiyatı: 1.789.900 TL.

· Versiyonu: Monte Carlo 1.5 TSI ACT 150 PS DSG. Fiyatı: 1.999.900 TL.