ŞOK'a Dyson V15 Dikey Şarjlı Süpürge geliyor; ŞOK 4 Ocak Aktüel Katalog

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ŞOK Market, yeni yıla muhteşem fırsatlarla başlıyor!

4 Ocak Cumartesi günü satışa sunulacak indirimli ürünler, teknoloji tutkunlarından ev hanımlarına, çocuklardan mobilya yenilemek isteyenlere kadar herkesi sevindirecek.

Özellikle Dyson v15 şarjlı dikey süpürge, üstün performansı ve uygun fiyatıyla ev temizliğinde devrim yaratacak.

Ayrıca Hoover marka çamaşır ve kurutmalı çamaşır makineleri de bu haftanın yıldız ürünleri arasında yer alıyor.

Çocuklar için eğlenceli oyuncak seçenekleri, TV ve mobilya fırsatları da cabası!

Detaylı ürün listesi ve indirim oranları için ŞOK’un resmi internet sitesini ziyaret edebilir ya da mağazaları gezebilirsiniz.

İşte ŞOK 4 Ocak indirim kataloğu…