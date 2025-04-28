Haber Merkezi

ŞOK market, 30 Nisan-6 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu duyurdu.

Bu uzun soluklu kampanyada, hem temel gıda hem de ev ihtiyaçlarına yönelik birçok üründe cazip indirimler sunuluyor.

Alışverişseverler, temizlik ürünlerinden hijyen malzemelerine, peynirden yoğurda, pirinçten çaya kadar birçok gıda ürününü uygun fiyatlarla raflarda bulabilecek.

Sadece gıda ürünleri değil, ev tekstili ve mutfak eşyalarında da dikkat çekici fırsatlar var.

Pike ve nevresim setlerinden yastıklara, bornoz setlerinden banyo paspaslarına kadar pek çok ürün bu hafta satışa çıkıyor.

Ayrıca halı ve koltuk yıkama makineleri, terlikler, tencere ve çay setleri, makarna tabakları, saklama kapları ve şık hasır tepsiler de indirimli fiyatlarıyla alışveriş tutkunlarını bekliyor.

İşte ŞOK 30 Nisan indirim kataloğu: