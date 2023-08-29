SON DEPREMLER LİSTESİ! Konya'da 4.8 büyüklüğünde deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi.. Konya ve çevresinde hissedilen bir deprem yaşandı. Depremin merkez üssü Kulu olarak açıklandı.

ensonhaber.com

Kandilli Rasathanesi ve AFAD ülkemizde meydana gelen bütün depremler hakkında bilgileri paylaşmaya devam ediyor.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde büyük bir yıkıma sebep olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem felaketi sonrası ülkemizde binlerce artçı deprem meydana geldi.

Bu artçı depremler vatandaşlarda büyük paniğe ve korkuya yol açarken depremlerin büyüklüğü ve derinliği sık sık araştırılmaya başladı.

Meydana gelen depremlerin detaylarını AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi aracılığıyla öğrenebilirsiniz.

Konya'da deprem meydana geldi

Konya'da Türkiye saati ile 07:58:14'te bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı. Konya'da meydana gelen depremin çevre illerde hissedildiği kaydedildi.

Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek ülkemizde meydana gelen son depremleri görebilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ