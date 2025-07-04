Son yolculuğu bu araçla oldu: Diogo Jota bakın hangi arabayı kullanıyordu

Liverpool’un yıldız oyuncusu Diogo Jota, kardeşi André ile birlikte geçirdiği feci bir trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Kaza, İspanya'nın kuzeybatısında bulunan Zamora eyaletindeki A-52 otoyolunda meydana geldi.

Yerel kaynaklara göre, 28 yaşındaki Jota, sollama yaptığı sırada aracının lastiği patladı. Ani patlama sonrası araç kontrolden çıkarak yoldan savruldu ve ardından alev aldı. Araçta bulunan Jota ve 26 yaşındaki kardeşi André olay yerinde hayatını kaybetti.

Tanık ifadeleri ve ilk raporlara göre, kazaya karışan aracın bir Lamborghini Huracán STO olduğu belirtildi.

Lamborghini Huracán STO

İtalyan otomotiv devi Lamborghini’nin Huracán STO modeli, markanın yarış geçmişinden ilham alarak geliştirilen, üst düzey performans odaklı bir otomobildir.

Huracán STO, yüksek hızlarda maksimum dengeyi sağlamak üzere geliştirilen ayarlanabilir arka kanat ve yarış otomobillerinden esinlenen aerodinamik gövde yapısına sahip.

Kaputun altında ise 639 beygir gücünde ve 600 Nm tork üreten bir V10 motor yer alıyor. 7 ileri otomatik şanzımanla eşleştirilen bu güç ünitesi, aracı sadece 3 saniyede 0’dan 100 km/s’ye çıkarabiliyor. Maksimum hızı ise 325 km/s ile sınırlı.

Arkadan çekişli olan Huracán STO, elektronik sınırlamalar sayesinde şehir trafiğine de uyum sağlayabiliyor.

Kaynak: La Nacion