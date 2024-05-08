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Stokçular BİM’e akın ediyor! Pilavlık Pirinç 119.00 TL, Makarna çeşitleri 9.75 TL…

Stokçular BİM’e akın ediyor! Pilavlık Pirinç 119.00 TL, Makarna çeşitleri 9.75 TL… BİM, yeni aktüel kataloğuyla indirimlerin kralını yine vatandaşın karşısına çıkarıyor! 14 Mayıs 2024 tarihli BİM aktüel kataloğunda yer alan indirimler, alışveriş tutkunlarının yüzünü güldürmeye devam ediyor.