Stokçular BİM’e akın ediyor! Pilavlık Pirinç 119.00 TL, Makarna çeşitleri 9.75 TL…

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BİM, yine birbirinden cazip fırsatlarla dolu bir aktüel katalogla karşımızda!
14 Mayıs Salı günü çıkacak olan katalogda, vatandaşların her türlü ihtiyacına uygun ürünler yer alacak.
BİM'in 14 Mayıs 2024 aktüel katalog indirimlerinde, temizlikten kişisel bakıma, hijyenden gıda ürünlerine kadar geniş bir yelpazede ürünler bulunacak.
Vatandaşlar, uygun fiyatlarla temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri gibi kişisel ihtiyaçlarını da giderme fırsatı bulacaklar.
14 Mayıs BİM aktüel katalog indirimlerinde yer alacak ürünlerle ilgili detaylı bilgi için katalogları incelemeyi unutmayın!
İşte BİM 14 Mayıs indirim kataloğu…