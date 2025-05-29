Su faturasında büyük destek: 1 TL olacak

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Ülke genelinde farklı belediyelerin mayıs ayı sonuna kadar su fiyat tarifelerinde değişiklik yapıp yapmayacağı büyük bir merakla takip ediliyor.

Suya zam ya da indirim konusunda yaşanan gelişmeler doğrultusunda yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Özellikle Kurban Bayramı öncesinde su fiyatlarına ilişkin düzenlemeler vatandaşlar tarafından yakından izlenirken, dar gelirli vatandaşlara yönelik destek paketleri de adım adım hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda, su faturası sadece 1 TL olarak belirlendi. İşte şartları:

SU FATURASI 1 TL OLACAK

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, sosyal destek alan aboneler için su faturalarının 1 TL olarak uygulanacağını duyurdu.

DİSKİ’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Abone Tarifeler Yönetmeliği’nde kapsamlı bir değişiklik yapıldığı ve bu düzenlemeyle su ve kanalizasyon hizmetlerinde idari, sosyal ve teknik dönüşümün başlatıldığı belirtildi.

Yönetmelik değişikliğiyle hizmet grupları yeniden tanımlanırken, dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal destekler kurumsal bir güvenceye kavuşturuldu.