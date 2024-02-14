Şubat ayı evde bakım maaşı yattı mı? 2024 evde bakım maaşı ne kadar oldu? Şubat ayı evde bakım maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar maaşların yatacağı tarihi merak ediyor. İşte detaylar..

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Şubat ayı evde bakım maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Evde bakım maaşının ne zaman yatırılacağı merak ediliyor.

Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu belgeler ile doğrulanmış olan hastalara bakan kişilere devlet tarafından aylık olarak ödenen bakım parasıdır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşlarının Şubat ayında ne zaman yatacağı merak ediliyor.

Şubat ayının ikinci haftasına girilirken gözler evde bakım maaşlarının yatacağı tarihe çevrildi.

Peki evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar..

Evde bakım maaşı yattı mı?

Şubat ayı evde bakım maaşlarının bu hafta içerisinde yatırılmaya başlaması bekleniyor.

Evde bakım maaşı ne kadar oldu?

2024 Ocak zammı sonrası evde bakım maaşlarıda yükseldi. Yüzde 49,25 oranındaki memur zammı sonrası evde bakım maaşı 7609 TL oldu.