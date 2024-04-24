Submarining ne demek? İlişkide submarining belirtileri Yeni nesil ilişki terimlerinden biri olan "submarining", özellikle Z kuşağı tarafından telaffuz ediliyor. Peki, submarining ne demek? İlişkide submarining nasıl yapılır, nasıl anlaşılır? İşte anlamı ve belirtileri...

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Günümüzde iletişim teknolojisinin ve sosyal medyanın yaygın kullanımıyla birlikte, ilişkilerde ve flört kültüründe yeni terimler ve kavramlar ortaya çıkmıştır.

Ghosting, friendzone, love bombing gibi...

Sosyal medyanın iletişiminden etkilenen bu kelimeler Z ve Y kuşağı arasında oldukça popüler hâle gelmiştir.

Son zamanlarda sıkça duyulan bir kelime de "submarining" olmuştur.

Peki, submarining ne demek? İlişkilerde submarining nasıl yapılır? İşte detaylar...

Submarining ne demek

"Submarining", bir ilişki veya flört sürecinde bir kişinin önceki bir dönemde kaybolup sonra ansızın ve belirgin bir şekilde geri dönmesini ifade eden bir terimdir.

Yani, bir kişiyle ilişki devam ederken aniden iletişimi kesen ve ortadan kaybolan kişi, daha sonra hiçbir açıklama yapmadan tekrar ortaya çıkarsa bu duruma "submarining" denir.

Submarining belirtileri

Aniden Kaybolma: İlişkinin veya flörtün bir noktasında bir kişinin belirgin bir şekilde iletişimi kesmesi ve ortadan kaybolması.

Uzun Süreli İletişimsizlik: Bir kişiyle olan iletişimin birdenbire kesilmesi ve uzun bir süre boyunca hiçbir şekilde irtibata geçmemesi.

Beklenmedik Geri Dönüş: Aniden ve belirgin bir şekilde, hiçbir açıklama yapmadan önceki ilişkide veya flörtte kaybolan kişinin geri dönmesi.

Herhangi Bir Açıklama Yapmama: Submarining yaşayan kişinin, geri dönüşünde neden kaybolduğu veya neden geri döndüğü hakkında herhangi bir açıklama yapmaması.

Eski Konulara Geri Dönme: Submarining yaşayan kişinin, geri dönüşünde önceki konulara veya ilişki dinamiklerine geri dönmesi ve sanki hiçbir şey olmamış gibi davranması.

Aniden Tekrar İlgilenme: Submarining yaşayan kişinin, geri dönüşünde partnerine tekrar ilgi göstermesi ve flört etmeye veya ilişkiyi sürdürmeye çalışması.