Sultanlar Teksas'ta! Türkiye-Almanya maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

VNL 2024 Milletler Ligi'nde ilk etap tamamlandı.
Antalya'da gerçekleşen mücadelelerde Filenin Sultanları; Japonya, Hollanda, İtalya ve Fransa ile oynadı.
2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlanan etabın akabinde gözler ikinci kısma çevrildi.
Sultanlar, lige ABD'de devam edecek.
Teksas'ta oynanacak olan maçlarda ilk rakibimiz Almanya.
Peki; Almanya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte bilgiler...
Milletler Ligi 2024: Almanya-Türkiye maçı
Almanya Türkiye voleybol maçı, 29 Mayıs 2024 Çarşamba günü oynanacak. Zorlu mücadele, saat 22.30 'da başlayacak.
Almanya Türkiye maçı, TRT SPOR Yıldız ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Puan tablosu
1-Polonya:12
2-Brezilya:12
3-Çin:9
4-Kanada:9
5-İtalya:9
6-Japonya:8
7-Türkiye:7
8-ABD:6
9-Hollanda:6
10-Dominik Cumhuriyeti:6