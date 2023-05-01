Sünnetli hacamat tarihleri 2023: Mayıs ayında hacamat yapılacak günler Hacamat tedavisi yaptırmak isteyenler dini açıdan da uygun günler olmasını önemsiyor. Peki 2023 Mayıs ayında ne zaman hacamat yapılır? İşte bu ayın sünnet olan hacamat günleri...

Eskiden beri süregelen hacamat tedavisi, günümüzde de oldukça popülerdir.

Peygamber Efendimizin (sav) hacamat yaptırmayı tavsiye etmesi ile her daim önemsenmiştir.

Günümüzde tıp merkezlerinde de uygulanan ve "kupa terapisi" adını alan hacamat, sağlık sorunlarının çözüme kavuşmasını sağlar. Vücuttaki kirli kanın ve toksinlerin atılmasını destekler.

Hacamat olmadan önce en çok dikkat edilmesi gereken kural, hacamatın hacamat günlerinde yapılmasıdır. Hacamat günlerinde yapılan hacamat, diğer günlere göre daha faydalı olacaktır. Dini açıdan da bu günler belirlenmiştir.

Hacamat yaptırmak isteyenler "2023 Mayıs ayı hacamat günleri" hakkında araştırma yapıyor.

Peki 2023 hacamat günleri hangileri? 2023 Mayıs hacamat tarihleri ne zaman? İşte takvimi...

Mayıs 2023 hacamat günleri:

Hicri takvime göre her ayın 15'i, 17'si, 19'u, 21'i, 23'ü ve 25'i hacamat için uygun zamanları gösterir.

Mayıs ayı için en etkili hacamat günleri 07 Mayıs Pazar, 09 Mayıs Salı ve 11 Mayıs Perşembe günleridir.