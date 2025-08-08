Süper Lig’de perde açılıyor! İşte Trendyol Süper Lig’in 1. hafta programı...

Abone ol: Google News

Futbol tutkunlarının hasretle beklediği Trendyol Süper Lig heyecanı, uzun bir aranın ardından bugün yeniden başlıyor. İşte, Trendyol Süper Lig'de 1. haftanın programı...

Yayınlama Tarihi: 08.08.2025 10:59
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Trendyol Süper Lig’de yeni sezon bugün başlıyori

Taraftarlar, ilk haftadan itibaren nefes kesecek maçlarla takımlarının mücadelesine tanıklık edecek.

Transfer döneminde kadrolarını güçlendiren takımlar lige galibiyetle başlamak için sahaya çıkacak.

Rekabetin en üst seviyeye taşınacağı ilk hafta, birbirinden zorlu karşılaşmalara sahne olacak.

8 Ağustos Cuma

21:30 - Gaziantep - Galatasaray

9 Ağustos Cumartesi

19:00 Samsunspor - Gençlerbirliği

21:30 Antalyaspor - Kasımpaşa

21:30 Fenerbahçe - Alanyaspor (Ertelendi)

10 Ağustos Pazar

19:00 Çaykur Rizespor - Göztepe

21:30 Eyüpspor - Konyaspor

21:30 Kayserispor - Beşiktaş (Ertelendi)

21:30 Fatih Karagümrük - Başakşehir (Ertelendi)

11 Ağustos Pazartesi

21:30 Trabzonspor - Kocaelispor



