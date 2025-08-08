Süper Lig’de perde açılıyor! İşte Trendyol Süper Lig’in 1. hafta programı...

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Trendyol Süper Lig’de yeni sezon bugün başlıyori
Taraftarlar, ilk haftadan itibaren nefes kesecek maçlarla takımlarının mücadelesine tanıklık edecek.
Transfer döneminde kadrolarını güçlendiren takımlar lige galibiyetle başlamak için sahaya çıkacak.
Rekabetin en üst seviyeye taşınacağı ilk hafta, birbirinden zorlu karşılaşmalara sahne olacak.
İşte Trendyol Süper Lig’in ilk hafta programı...
8 Ağustos Cuma
21:30 - Gaziantep - Galatasaray
9 Ağustos Cumartesi
19:00 Samsunspor - Gençlerbirliği
21:30 Antalyaspor - Kasımpaşa
21:30 Fenerbahçe - Alanyaspor (Ertelendi)
10 Ağustos Pazar
19:00 Çaykur Rizespor - Göztepe
21:30 Eyüpspor - Konyaspor
21:30 Kayserispor - Beşiktaş (Ertelendi)
21:30 Fatih Karagümrük - Başakşehir (Ertelendi)
11 Ağustos Pazartesi
21:30 Trabzonspor - Kocaelispor