Süper Lig’in en çok kazandıran takımı belli oldu! İşte, borsada en çok kazandıran o takım...

Haber Merkezi

Borsa İstanbul’da işlem gören spor kulüpleri, yatırımcılar için her zaman heyecan verici bir alan olurken, 2024 yılının ilk çeyreğinde dikkat çeken kazanç ve kayıplar yaşandı.

Özellikle kulüplerin sportif başarıları, transfer politikaları ve mali durumları hisse senetlerinde dalgalanmalara neden olurken, yılın ilk üç ayında yatırımcılarına kazandıran tek kulüp Fenerbahçe oldu.

Sarı-lacivertli kulüp, istikrarlı performansıyla Borsa İstanbul’da yatırımcılarını sevindiren tek spor hissesi olurken, diğer kulüplerin hisselerinde ise düşüşler gözlendi.

Ancak Mart ayında tablo değişti! Galatasaray, borsada en çok kazandıran kulüp olarak öne çıkarken, yatırımcılarına sürpriz bir geri dönüş yaşattı.

Bu hareketlilik, spor kulüplerinin yalnızca saha içi performanslarıyla değil, finansal stratejileri ve kulüp yönetimlerinin attığı adımlarla da doğrudan etkilendiğini bir kez daha gösterdi.

MART AYINDA ZİRVE DEĞİŞTİ

Mart ayında en fazla kazanç sağlayan spor şirketi ise yüzde 7’lik artışla Galatasaray oldu. Galatasaray’ı yüzde 1 ile Trabzonspor ve yüzde 0,8 ile Fenerbahçe izledi. Beşiktaş ise yatırımcısına yüzde 22,5 kayıp yaşattı.

Fenerbahçe, 12 milyar 95 milyon liralık piyasa değeriyle halka açık spor şirketleri arasında en değerli kulüp olmaya devam etti. Galatasaray ise 10 milyar 692 milyon liralık piyasa değeriyle ikinci sırada yer aldı. Trabzonspor 7,5 milyar lira, Beşiktaş ise 4 milyar 56 milyon lira piyasa değeriyle sıralandı.