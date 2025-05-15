Sürücüler dikkat: Arabasını terk eden yandı! Hapis cezası geliyor

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İçişleri Bakanlığı, trafik güvenliğini artırmak ve kurallara uyumu teşvik etmek amacıyla aylardır üzerinde titizlikle çalıştığı kapsamlı eylem planında sona yaklaştı.

Trafikte can ve mal kayıplarını en aza indirmeyi hedefleyen yeni düzenleme, bu hafta itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulması beklenen teklifle, Karayolları Trafik Kanunu'nda değişikliklere gidilecek.

Gidilecek değişiklikler kapsamında araç sahipleri olay yerinde araçlarını terk etmeleri durumunda ağır cezalar ile karşılaşacak.

ARACINI TERK EDENE HAPİS CEZASI!

Hazırlanan teklife göre, maddi hasarlı, ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarında zorunluluk dışında olay yerinden ayrılanlara uygulanan idari para cezası 46 bin liraya çıkarılacak.

Ayrıca ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarında zorunluluk dışında izin almadan olay yerinden ayrılan sürücüler, bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak, sürücü belgeleri 2 yıl süreyle geri alınacak.