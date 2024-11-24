Survivor 2025’in ilk yarışmacısı belli oldu! Efsane isim All Star kadrosunda…

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Her yıl ilgiyle takip edilen yarışma programı Suvrivor bu yıl All Star-Gönüllüler formatıyla izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Yayın tarih heyecanla beklenirken Survivor 2025'in kadrosu da merakla beklenenler arasında yer alıyor. Başarılı yarışma programlarının yapıcılığını üstlenen Acun Ilıcalı’nın bu yıl yarışmacılara dair herhangi bir paylaşım yapmaması kadro hakkındaki merakları giderek artırıyor.

Kadroda yer alacak isimler büyük bir gizemle beklenirken eski yarışmacılar arasında yer alan o isim paylaşımıyla şaşırttı.

İLK YARIŞMACI BELLİ OLDU!

Survivor kadrosu için elemeler devam ederken eski kadın yarışmacılar arasında yer alan performansının yanı sıra açıklamaları ve tavırları ile dikkat çeken Berna Canbeldek, Survivor 2025 All Star- Gönüllüler sezonunda yer alacağını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıla duyurdu.

Canbeldek, sosyal medya platformu olan X üzerinden yaptığı paylaşımında "Survivor" diyerek haberi takipçileriyle paylaştı.