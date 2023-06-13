Survivor şampiyonluk ödülü 2023: Survivor büyük ödül ne kadar, kaç TL? Survivor 2023 finaline kısa bir zaman kala büyük ödül gündemde yerini aldı. Bu sezon Survivor şampiyonuna ne kadar verilecek? Survivor şampiyonluk ödülü ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023'te şampiyon bu akşam belli oluyor. Bu sezon gönüllüler, ünlüler ve fenomenler kıyasıya mücadele etti. Dün gerçekleşen yarı finalin ardından finalistler belli oldu. Survivor 2023 yarı finalde Nefise, Özgür, Yusuf ve Ertuğ arasında SMS oylaması gerçekleşti. Oylamanın ilk turunda Ertuğ, yarı finalde veda etti. Survivor 2023 finale kalan isimler Nefise ve Özgür oldu. Büyük finale kısa bir zaman kala şampiyonluk ödülü gündemde yerini aldı. Peki Survivor büyük ödül ne kadar, kaç TL? İşte 2023 Survivor şampiyonluk ödülü... Survivor şampiyonluk ödülü ne kadar? Survivor'da finale kalan yarışmacılar Nefise ve Özgür oldu. 2023 Survivor Şampiyonluk ödülü henüz açıklanmadı. Bu akşam finalde Acun Ilıcalı'nın açıklaması bekleniyor.