Survivor yarışmacısı Pınar Saka’nın eşinden çapıcı paylaşım! Küfürlerinizin konuğu biziz… Survivor All Star’da geçtiğimiz günlerde Sema ile Pınar arasında kavga yaşanmıştı. Bu kavganın ikilinin ailelerinden herhangi bir yorum gelmemişti. Pınar Saka’nın eşi sessizliğini bozduğu o paylaşım gündem oldu. İşte, Pınar Saka'nın eşi Erhan Seçkin'in gündem olan paylaşımı....

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TV8’in sevilen yarışması Survivor All Star’da gerginlikler bir an olsun bitmiyor. Geçtiğimiz günlerde iki yarışmacı arasından diskalifiye ile sonuçlanan bir tartışma yaşanmıştı.

Yarışmaya yedeklerden dahil olan Sema Aydemir adaya geldiği andan itibaren Pınar Saka ile yaşadığı gerginlik son yaşadıkları kavga ile birlikte tüm ipleri kopardı.

Sözlü olarak birçok kez tartışan ikili arasında yaşanan fiziksel müdehalenin de gerçekleştiği kavga ardından Sema’nın diskalifiye olmasıyla birlikte sonladı.

Yaşanan olaylar hakkında iki tarafın aileleri sessizliğini sürdürürken Pınar Saka’nın eşinden çarpıcı bir paylaşım geldi.

İşte, Pınar Saka’nın eşi Erhan Seçkin’in paylaşımı…

Pınar Saka'nın eşinin yaşanan şiddetten dolayı tepki gösterdiği paylaşım gündem oldu.

Bir sosyal medya platformu olan Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sitem eden Erhan Seçkin şu ifadeleri kullandı: "Söz her zaman sahibine aittir. Küfürlerinizin şimdilik konuğu biziz. İleride ismimizi bile düşünerek hatırlayacağınız zamanda kim bilir hangi isimler konuk olacak. Ben devlet sanatçılığına, eşim de üst düzey yöneticilik hayatına devam edecek. Ama siz çekirdek çıtlarken yine birilerine küfürler yağdıracaksınız. Sizin yapınız bu, maalesef ki bundan besleniyorsunuz"