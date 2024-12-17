Survivor’un 2025 kadrosu belli oldu! O isimleri kimse beklemiyordu

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışmaları arasında yer alan Survivor bu yıl All Star sezonu ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
1 Ocak 2025 Çarşamba günü yayın hayatına başlayacak olan yarışmanın kadrosu oldukça merak ediliyordu.
Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını üstlendiği seyircileri ekran başına kilitleyen Survivor All Star 2025 kadrosunda yer alacak olan isimlerde belli oldu.
ÜNLÜLER VE GÖNÜLLER KADROSU BELLİ OLDU!
Yarışmanın resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanan tanıtım afişinin ardından yarışmanın ünlüler ve gönüllüler kadroları açığa çıktı.
2025 yılından bu yana Survivor’da yer almayan Serenay Aktaş kadrodaki sürpriz isimlerin başında yer aldı. İşte, Survivor All Star 2025 kadrosu:
ALL STAR KADROSU
ADEM KILIÇÇI
HİKMET TUĞSUZ
BARIŞ MURAT YAĞCI
ZEYNEP ALKAN
SERENAY AKTAŞ
YAĞMUR BANDA
SEMA AYDEMİR
İSMAİL BALABAN
BATUHAN KARACAKAYA
AYŞE YÜKSEL
GÖNÜLLÜLER KADROSU
KAAN KAZGAN
TUĞBA
GÖKSU
ADİLHAN
MEVLÜT
DİLŞAH
KÜBRA
BATUHAN