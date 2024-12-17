Survivor’un 2025 kadrosu belli oldu! O isimleri kimse beklemiyordu
Haber Merkezi

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışmaları arasında yer alan Survivor bu yıl All Star sezonu ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

1 Ocak 2025 Çarşamba günü yayın hayatına başlayacak olan yarışmanın kadrosu oldukça merak ediliyordu.

Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını üstlendiği seyircileri ekran başına kilitleyen Survivor All Star 2025 kadrosunda yer alacak olan isimlerde belli oldu.

ÜNLÜLER VE GÖNÜLLER KADROSU BELLİ OLDU!

Yarışmanın resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanan tanıtım afişinin ardından yarışmanın ünlüler ve gönüllüler kadroları açığa çıktı.

2025 yılından bu yana Survivor’da yer almayan Serenay Aktaş kadrodaki sürpriz isimlerin başında yer aldı. İşte, Survivor All Star 2025 kadrosu:

ALL STAR KADROSU

ADEM KILIÇÇI

HİKMET TUĞSUZ

BARIŞ MURAT YAĞCI

ZEYNEP ALKAN

SERENAY AKTAŞ

YAĞMUR BANDA

SEMA AYDEMİR

İSMAİL BALABAN

BATUHAN KARACAKAYA

AYŞE YÜKSEL

GÖNÜLLÜLER KADROSU

KAAN KAZGAN

TUĞBA

GÖKSU

ADİLHAN

MEVLÜT

DİLŞAH

KÜBRA

BATUHAN

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Seda Yeşilyurt
Muhabir