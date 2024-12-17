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Survivor’un 2025 kadrosu belli oldu! O isimleri kimse beklemiyordu

Survivor’un 2025 kadrosu belli oldu! O isimleri kimse beklemiyordu TV8’in sevilen yarışma programları arasında yer alan Survivor All Star için geri sayım başladı. Kadrosu hakkındaki bilgiler uzun bir süre gizemini korurken geçtiğimiz saatlerde yarışmanın ünlüler ve gönüllüler takımında yer alacak isimler belli oldu.