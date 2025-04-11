Suya bir miktar ekleyin, bitkilerinizi çürümekten kurtarın…

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Evde ya da bahçede bitki yetiştirenlerin en büyük sorunlarından biri ani solmalar, yaprak dökülmeleri ve kök çürümeleri… Oysa bu durumu önlemek için çok basit ama etkili bir yöntem var: İyot!

Evet, yanlış duymadınız. Sadece birkaç damla iyot, bitkilerinizin hem köklerini hem de yapraklarını zararlı mikroorganizmalardan koruyarak uzun ömürlü olmalarını sağlıyor.

Özellikle mantara, bakteriye ve kök çürüklüğüne karşı etkili olan bu yöntem, bitki bakımında doğal ve pratik bir çözüm arayanların imdadına yetişiyor.

SUYA BİR MİKTAR EKLEMEK YETİYOR

Bahçenizde veya saksıda baktığınızda bitkilerin çürümesini ve hastalanmasını önlemek için çeşitli yöntemler arasından bulunan iyot meğer bitki sağlığını korumada etkili oluyormuş.

Her bitki için farklı oranlarda hazırlanacak olan iyotlu su çürüyen domatesleri kurtarmak için 9 litre suya 2 ml eczane iyodu ekleyerek 10-12 günde bir domatesleri bu suyla beslemeniz daha sağlıklı büyümesini sağlar.

Aynı şekilde salatalıklarınızın da sağlıklı büyümesini istiyorsanız tıpkı domateslerde olduğu gibi 9 litre suya 2 ml iyot ekleyerek 10-12 günde bir sulama yapmanız yeterli oluyor.

Hemen herkesin severek tükettiği ve ister bahçede ister saksıda kolaylıkla yetişen çileklerinizi gri çürümeden kurtarmak için ise çiçeklenme başlamadan 5-7 gün önce çilekleri ve etrafındaki toprağı 10 litre suya 1 ml iyot karışımıyla bolca sulayın.

Çiçeklenmeden önce çilekleri bu solüsyonla iki kez suladığınızda, tek bir hastalığın bile onlara saldırmadığını göreceksiniz .