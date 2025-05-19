Takvimleri işaretlerin: İstanbul, İzmir, Ankara... Hazırsanız geliyor

Haber Merkezi

Meteoroloji uzmanlarından gelen son açıklamalara göre Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası nihayet etkisini yitiriyor.

İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere yurt genelinde sıcaklıklar yükselecek.

Afrika üzerinden gelecek olan yeni sıcak hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklar 10 derece birden artacak.

TARİH VERİLDİ

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, Çarşamba gününden itibaren yurdumuza Afrika üzerinden sıcak hava dalgası geleceğini duyurdu.

X hesabından yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

"Hazır mıyız? Geliyor! Çarşamba gününden itibaren yurdumuza Afrika üzerinde sıcak hava dalgası gelecek. Sıcaklıklar 10 derece birden artacak. İstanbul perşembe günü 31, İzmir 33, Ankara 31 derecelere çıkacak."