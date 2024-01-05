Tamı tamına 103 bin TL maaş ile çalışacak işçi arıyorlar! 85 bin kişi alınacak… Yana yakıla ayda 103 bin TL maaşla çalışacak işçi arıyorlar. Üstüne 1- 2 kişi değil tamı tamına 85 bin kişi alacaklar. İşte, tüm detaylar...

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Yaşanılan maddi zorluklar her geçe gün artış gösterirken birçok vatandaş umudunu yurt dışına gidebilmeye bağlıyor. Dolgun maaş ve yaşam koşullarının cezbettiği için Avrupa’da ki iş ilanları sıkça araştırıyor.

İşte, tam bu arayışların arttığı dönemde İsviçre’de çalışmak üzere 85 bin kişinin arandığına dair bir ilan yayımlandı. İşte, birçok vatandaşı cezbeden bu ilan için detaylar…

103 bin TL maaş…

Dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer alan İsviçre, saatlik 23 İsviçre Frangı ile aylık 4 bin İsviçre Frangı maaş ile çalışacak işçiler arıyor.

TL cinsinden bakıldığında maaş, ise saatlik 596 TL’ye aylık ise 103 bin TL’ye denk geliyor. Verilecek olan maaş başvuruyu gören birçok kişiyi cezbediyor.

İşçi alımı gerçekleştirilecek alanlar…

İlanın detaylarında hangi uzmanlık alanlarında alım yapılacağına dair detaylar bulunuyor. Bu detaylara göre, uzman doktor, hemşire, teknisyen ve bilgisayar uzmanı alımı yapılacak.

Hemşire ilanında yaşlı bakım ve hastanelerde çalışmak üzere hemşire alımı gerçekleştiriyor. En az lise mezunu ve mesleğiyle ilgili en az 2 yıllık deneyime sahip olan adaylar kriter alınacak.

Uzman doktor, İsviçre'de doktor sıkıntısı yaşayan bir ülke olarak biliniyor. Bu nedenden ötürü hastanelerde çalışmak üzere sıkça doktor alımına yönelik iş ilanları yayımlanıyor. Doktorların en az tıp fakültesi mezunu olması ve mesleğiyle ilgili en az 5 yıllık deneyim şartını yerine getirmesi gerekiyor.

Teknisyen iş ilanlarında da elektrik, elektronik, makine gibi çeşitli alanlarda teknisyen alımı gerçekleştirilecek. Teknisyenlerin en az meslek lisesi mezunu olması ve mesleğiyle ilgili en az 2 yıllık deneyim koşulunu sağlaması gerekiyor.

Bilgisayar uzmanı iş ilanında ise yazılım, donanım, ağ gibi çeşitli alanlarda bilgisayar uzmanı adaylar alınacak. Bilgisayar uzmanlarının en az bilgisayar mühendisliği veya bilişim sistemleri gibi bir bölümden mezun olması iş başvurusunda yeterli olacak.