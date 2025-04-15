Tanesi servet değerinde! Günde 10 tane yapıyor, siparişlere yetişemiyor

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Gaziantep'in tarihi Bakırcılar Çarşısı’nda, 60 yıldır geleneksel yöntemlerle zurna üreten 70 yaşındaki Mesut Uz, işini büyük bir aşkla sürdürüyor.

Teknolojinin hızla gelişmesine rağmen, el emeğiyle zurna üretmeye devam eden Uz, yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğün sezonunun başladığını ve üretim sürecinin hızlandığını ifade etti.

Her gün ortalama 10 zurna üreterek mesleğini sürdüren Mesut Uz, zurnaların her birini dikkatle ve özenle işlediğini belirtti.

Yaptığı işin yalnızca bir zurna üretmekten çok daha fazlası olduğunu, her zurnanın ona ait bir hikaye ve öykü taşıdığını söyledi.

Ancak, zurna yapma sanatını yaşatacak çırak bulmakta büyük zorluklar yaşadığını vurguladı.

ÇIRAK BULAMIYOR

Genç neslin bu tür zanaatlara ilgisizliğinden yakınan usta, mesleğini sürdürecek çırak bulmakta zorlandığını da dile getirdi.

İHA’ya konuşan Mesut Uz, zurna yapımının her aşamasını titizlikle anlatırken, bu sanatın geleneksel yöntemlerle nasıl yapıldığını da paylaştı.

Uz, “Zurna yapımı, kayısı ağacından yapılır. Kayısı ağacının gövdelerini genelde Malatya’dan veya çevredeki bölgelerden temin ederiz. Meyve vermeyen veya kurumuş olan ağaçları alıp işliyoruz. Bu ağaçlar genellikle 2-3 yıl kurutulur. Sonrasında zurna yapmak için işlemeye başlarız. Ağaç kuruduktan sonra tasarlanır. Tasarlandıktan sonra üst kısmı alınır ve şekil verilir. Daha sonra içi oyulur, çevrilir, delikleri açılır ve perdeler ayarlanır. Zurnanın baş kısmında ‘çimşir’ ağacından yapılan bir başlık yer alır. Bu başlığa ‘nezik’ deriz. Onu da ayrıca hazırlıyoruz” dedi.

TANESİ 15 BİN TL

Zurnaların fiyatlarının ise işçilik, malzeme ve detaylara göre değiştiğini belirten Uz, “5 bin TL’ye de zurna var, 10 bin TL’ye de, 15 bin TL’ye de. Fiyat, zurnanın işçiliğine, malzemesine ve detaylarına göre değişir” diye konuştu.