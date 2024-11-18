Tarih değişti: Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Yenileme ücreti ne kadar?

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Eski tip sürücü belgesi kullanan vatandaşlar için önemli bir gelişme yaşandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin 31 Aralık 2024 olarak belirlenen yenileme süresinin uzatıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre, eski tip ehliyet sahipleri için yeni son tarih ne zaman olacak?

Yenileme işlemleri nasıl yapılacak ve güncel ücretler neler? İşte ehliyet yenileme süreciyle ilgili merak edilen tüm detaylar.

EHLİYET YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresinin 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Yerlikaya, paylaşımında “Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı.” ifadelerine yer verdi.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Eski tip ehliyetini yenileyenler için: 13 TL değerli kağıt bedeli + 2 TL vakıf payı (toplam 15 TL)

Yeni tip ehliyetini yenileyenler için: 990 TL değerli kağıt bedeli + 230 TL vakıf payı (toplam 1220 TL)

EHLİYET YENİLEME NASIL YAPILIR?

Ehliyet yenileme işlemleri artık Nüfus Müdürlükleri tarafından yürütülüyor. Ehliyet yenileme başvurusunda bulunmak isteyenler, öncelikle randevu almak zorunda. Randevu için “ALO 199” hattını arayabilir, “ALO 199 Mobil Uygulama” üzerinden ya da “nvi.gov.tr” internet sitesi üzerinden işlemlerini kolayca gerçekleştirebilirler.

Randevu alındıktan sonra, başvuru sahipleri belirtilen tarihte, gerekli belgelerle birlikte en yakın nüfus müdürlüğüne başvuruda bulunacak. Başvuru sırasında, kimlik ve eski sürücü belgesinin yanı sıra, biyometrik fotoğraf gibi belgelerin de sunulması gerekiyor.

Başvurular tamamlandıktan sonra, yeni ehliyetler basılarak PTT aracılığıyla başvuru sahibinin adresine teslim edilecek.