Haberler



Bilgi



Tarih verildi: Her yer karanlığa gömülecek! Ne varsa stoklayın…

Tarih verildi: Her yer karanlığa gömülecek! Ne varsa stoklayın… İnsanın ömründe 1 kez denk gelebileceği tarih an yaklaştı. Uzmanlar tüm insanlığa duyurdu. O tarihte her yer karanlığa gömülecek. Herkes hazırlıklı olsun.