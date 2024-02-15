Tarih verildi: Her yer karanlığa gömülecek! Ne varsa stoklayın… İnsanın ömründe 1 kez denk gelebileceği tarih an yaklaştı. Uzmanlar tüm insanlığa duyurdu. O tarihte her yer karanlığa gömülecek. Herkes hazırlıklı olsun.

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Uzmanlar sonunda beklenen duyuruyu yaptı: Güneş için net bir tarih verildi!

Bu tarih, dünyanın dört bir yanındaki insanları heyecanlandırıyor ve önlemlerini almaları için uyarıyor.

Güneş, o tarihte tamamen karanlığa gömülecek ve gündüz aniden geceye dönüşecek.

Bu muazzam olaya tanıklık etmek isteyen milyonlarca insan sıraya girecek.

Bu olay sadece gökyüzünde değil, insanların hayatlarında da önemli bir değişiklik yaratacak.

Her yer karanlık olacak

Bu yıl, gökyüzünde nadir bir olay olan tam güneş tutulması gözlemciler için büyük bir heyecan vaat ediyor.

Güney Pasifik Okyanusu üzerinde başlayacak olan bu olağanüstü gökyüzü şöleni, ABD'nin 13 eyaletinden geçerek göz kamaştırıcı bir deneyim sunacak. Meksika'nın Pasifik kıyıları, 8 Nisan günü saat 11:07'de bu muhteşem gösterinin ilk tanıklarından olacak.

Tam güneş tutulması sırasında, Ay Güneş'in diskini tamamen kapatamayacak ancak merkezini örterek kenarlarda bir ateş çemberi oluşturacak.

En uzun hali 4 dakika 48 saniye sürecek olan bu gökyüzündeki ateş çemberi, en net Amerika kıtasından gözlemlenebilecek.

Nerelerden izlenebilecek?

Tutulma yolu, Meksika'nın başkenti Mazatlan'dan başlayarak ABD'nin çeşitli eyaletlerinden geçecek ve Kanada'nın Newfoundland eyaletinde sona erecek.

Eğer tam bir tutulma deneyimi yaşamak istiyorsanız, 8 Nisan 2024'te DSİ 14:10'da Meksika'nın Mazatlan şehrine gitmelisiniz. İşte burası, Güneş'in gölgede kaybolduğunu gören ilk şehir olacak ve bu muhteşem gökyüzü şöleninin ilk tanığı olacaksınız.

Tam güneş tutulması, Dallas ve Indianapolis gibi şehirlerden sonra Kanada'daki Güney Ontario eyaletine doğru ilerleyecek. Tutulmanın ardından gözler Kanada'nın Quebec, New Brunswick, Prens Edward Adası ve Cape Breton bölgelerine çevrilecek.