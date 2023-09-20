TARİHE GEÇTİ! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi an! Lazio kalecisi Ivan Provedel tarih yazdı..

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Şampiyonlar Ligi'nde heyecan E,F,G ve H Grubu'nda bugün oynanan 8 maç ile başladı.
Şampiyonlar Ligi E grubu ilk maçında oynanan Lazio - Atlecito Madrid maçında sahalarda ender görülen bir olay yaşandı.
Lazio'nun İtalyan kalecisi Ivan Provedel, Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti.
İspanyol temsilcisi Atletico Madrid 29. dakikada Pablo Barrios Rivas'ın kaydettiği gol ile mücadeleyi 1-0 önde götürüyordu.
Lazio kalecisi Ivan Provedel, Atletico Madrid’e 90+5'te attığı kafa golüyle takımına beraberliğe getirdi.
Ivan Provedel kariyerindeki ikinci golünü attı. İtalyan kaleci kariyerindeki ilk golü 2020 yılında Serie B'de Ascoli formasıyla kaydetmişti.