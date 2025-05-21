Tarım Kredi’de 21 Mayıs fırsat günleri: Dolap, çocuk masası, makyaj masası, kitaplık…

Haber Merkezi
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 21 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla tüketicilere özel yepyeni bir kampanya başlattı.
“Fırsat Günleri” adıyla duyurulan bu özel günde, özellikle ev eşyaları kategorisinde önemli indirimler uygulanıyor.
Estetik ve kullanışlı tasarımlara sahip ürünler, sınırlı süreli kampanya kapsamında ekonomik fiyatlarla satışa sunuluyor.
Mobilya ve ev dekorasyonuna dair ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamak isteyen tüketiciler için kampanya oldukça cazip fırsatlar sunuyor.
Dolap, çocuk masası makyaj masası, kitaplık gibi temel ev eşyaları uygun fiyatlarıyla Tarım Kredi marketlerinde yer alacak.
İşte Tarım Kredi 21 Mayıs-21 Haziran Aktüel Katalog: