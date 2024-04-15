Tatlı yedikten hemen sonra su içenler dikkat, bakın içilen su nelere sebep oluyormuş… Birçok tatlı çeşidi yendikten hemen sonra üzerine bir bardak su içilir. Ancak su içmek sandığınız kadar doğru bir yol değil. Uzmanlar tatlıdan sonra su içilmemesi hakkında uyarılarını yineledi. Bakın tatlının ardından içtiğini su nelere sebep oluyormuş…

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Özellikle de şerbetli tatlıları yedikten sonra ağızda kalan o yoğun his ve ağırlığı götürmek için hemen herkesin ilk tercihi su olur. Ancak uzmanlar bunun son derece yanlış bir hata olduğunun altını çizerek uyarılarını yineledi.

Tatlı üzerine su içmenin yarardan çok zararı da beraberinde getirdiğini belirten uzmanlar yan etkileri ve zararlarını bir bir sıraladı.

Her ne kadar şerbetli tatlıların ardından daha sık su içilse de her tatlı için geçerli olan bu uyarı tatlı severleri yakından ilgilendiriyor. İşte, tatlı yedikten sonra su içmenin zararları…

Hastalıkları tetikliyor…

Türk mutfağının olmazsa olmaz lezzetleri arasında yer alan tatlılar ister şerbetli ister sütlü olsun her çeşidi ile hemen herkesin vazgeçilmez tercihlerinden oluyor.

Tabii eğer sizde yemeklerin ardından tüketilen tatlıların üzerine su içiyorsanız çok büyük bir hata yapıyorsanız. Bu konuda uyarılarını yineleyen uzmanlar kesinlikle su içilmemesinin altını önemle çizdi.

Tatlı üzerine su içme ihtiyacı aslında kan şekeri seviyesi ile bağlantılı olduğunu belirten uzmanlar sudan uzak durulması gerektiğini belirtti. Çünkü tatlının hemen ardından içilen su ani şeker yükselmesine neden olurken beraberinde kalp krizi ve inme riskini de ortaya çıkarma olasılığına sahip.