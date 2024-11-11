Taurid meteor yağmuru nedir? Taurid meteor yağmuru ne zaman?

Hüseyin Topuz

Taurid meteor yağmuru, her yıl Ekim ve Kasım aylarında görülen bir meteor yağmurudur.

Bu meteor yağmuru, Boğa (Taurus) takımyıldızından gelir ve iki ana kola ayrılır: Güney Tauridler ve Kuzey Tauridler.

Taurid meteor yağmurları, genellikle daha az sayıda meteora sahip olmalarına rağmen, diğer meteor yağmurlarına göre daha parlak ve büyük meteorlara sahip olma eğilimindedirler.

Bu meteoritlerin kaynağı, Encke kuyruklu yıldızı ve onun parçalanmış kalıntılarıdır.

Bu dönemlerde gökyüzünde "ateş topları" olarak adlandırılan çok parlak meteorları görmek mümkündür.

Taurid meteor yağmuru ne zaman?

2024’te Taurid meteor yağmuru, 29 Ekim ile 12 Kasım arasında gözlemlenebilecek.

En iyi gözlem 6 ila 12 Kasım tarihleri arasında yapılabilir. Saatte 5 ila 10 meteor gözlemlenebilir.

Bu dönemde hem Güney Tauridleri hem de Kuzey Tauridleri aktif olacak.