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TBMM ne zaman kapanıyor? İşte Meclis'in tatile gireceği o tarih...

TBMM ne zaman kapanıyor? İşte Meclis'in tatile gireceği o tarih... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ne zaman tatile gireceği son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. İşte TBMM'nin tatile gireceği o tarih...