TBMM ne zaman kapanıyor? İşte Meclis'in tatile gireceği o tarih...

Hüseyin Topuz
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ne zaman tatile gireceği konusu son günlerin en çok merak edilen konuları arasında bulunuyor.
Meclis'in gündeminde vatandaşları ilgilendiren pek çok konu bulunuyor.
Meclis'in ne zaman tatile gireceği ise son günlerde sıkça gündeme geliyor.
Vatandaşlar "Meclis ne zaman tatile girecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı.
Peki, TBMM ne zaman tatile girecek? İşte detaylar...
Meclis ne zaman tatile girecek?
Anayasa’nın 93. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 5. maddelerine göre, Meclis'in 1 Temmuz 2025 tarihinde tatile girmesi gerekiyor.
Ancak gündemdeki konu başlıklarının TBMM'de görüşmeleri uzarsa, tatil ileri bir tarihe ertelenebilir.