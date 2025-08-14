Teflon tava makinede yıkanır mı? Cevabı sizi şaşırtacak

Teflon tavalar, yemeklerin yapışmadan pişmesini sağlayan özel kaplamaları sayesinde mutfakta en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor.

Ancak bu hassas kaplama, yanlış temizlik yöntemleriyle kısa sürede zarar görebiliyor.

Uzmanlara göre teflon tavaların bulaşık makinesinde yıkanması, kaplamanın ömrünü ciddi şekilde kısaltıyor.

Makine yıkamalarında kullanılan yüksek sıcaklık, sert deterjanlar ve güçlü su basıncı, teflon yüzeyde aşınma, matlaşma ve yapışmaz özelliğin kaybolmasına yol açabiliyor.

Ayrıca bulaşık makinesinde diğer metal mutfak gereçleriyle temas eden teflon tavalar, çizilme riskine karşı da oldukça savunmasız.

Bu çizikler yalnızca görsel bir sorun yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda yemeklere küçük kaplama parçalarının karışmasına neden olabiliyor.

Bu nedenle teflon tavaların uzun ömürlü olması ve sağlıklı şekilde kullanılabilmesi için elde, yumuşak sünger ve hafif deterjanla nazikçe temizlenmesi öneriliyor.

Doğru bakım sayesinde teflon tavalar, ilk günkü performansını uzun yıllar koruyabiliyor.