Tek bir şey sökebilir! Japon yapıştırıcısı ne kadar güçlü? İşte sırrı! Sürüldüğü yerde sonsuza kadar kalma özelliği bulunan Japon yapıştırıcısı nasıl oluyor da bu kadar güçlü olabiliyor sizler için araştırdık.

Hem hızlı, hem güçlü... Japonların dünyaya kazandırdığı müthiş icatlardan birisi "Japon yapıştırıcısı". Plastik (PVC, ABS, polistren, polistrol), ahşap, metal, çini, porselen, seramik, deri, kauçuk, mantar, mukavva vs. malzemelerin yapıştırılmasında kullanılabilen Japon yapıştırıcısı, adeta hayat kurtarıyor. 80'li yılların başlarında Türkiye pazarında satılmaya başlanan ilk siyanoakrilat türevi yapıştırıcı Japon Alteco firmasının ürünleri idi. Alteco ürünü yapıştırıcı, İstanbul Eminönü Meydanı veya Galata Köprüsü üzeri gibi kalabalık yerlerde gösteri amaçlı uygulaması da yapılarak satılmıştır. Yapıştırıcının adı Türk pazarında Japon ürünlerine duyulan güvenden istifade etmek için, satıcılar tarafından uydurulmuştur. Başka dillerde; süper yapıştırıcı, anında yapıştırıcı, çılgın yapıştırıcı, yıldırım yapıştırıcı gibi ticari adlarla pazarlanmaktadır. Peki, Japon yapıştırıcısının sırrı nedir? Neden bu kadar güçlü? İşte tarihçesi... Sırrı polimerizasyon Japon yapıştırıcısı, Harry Wesley Coover Jr. ve ekibinin 1942 yılında 2. Dünya Savaşı için askerlere net görüş sağlayacak plastik nişangah üretimine uygun madde arayışında temas ettiği her şeye yapışan bir formüle rastlamasıyla keşfedilmiştir. Havada nem ve birbirine yapıştırmak isteyeceğiniz çoğu nesnede çok az miktarda su bulunduğundan, Japon yapıştırıcısı şişeden çıkıp yeni ortamına girdiğinde hızla polimerleşecek ve sertleşecektir. Kendi kabına yapışmaz Yapıştırıcı tüpten çıkınca havada nem dengeyi yok eder ve yapıştırıcı sertleşerek sürüldüğü yere yapışır. Tüpün içindeyken nötr haldedir. Çaresi aseton Öyle güçlü ki, parmaklarınızı bile birbirine yapıştırabilir. Japon yapıştırıcısı sertleştikten sonra yapışkan gücünü zayıflatmanın bir yolu bulunuyor. Oje çıkarıcının bileşenlerinden biri olan aseton, Japon yapıştırıcısını da çözebilme yeteneğine sahiptir.