Tek tırnak eti nedir? Tek tırnaklı hayvanlar hangileridir?

Hüseyin Topuz

Tarım ve Orman Bakanlığı geçtiğimiz günlerde taklit ve tağşiş ürünler listesi yayınladı.

Yayınlanan listede vatandaşlara satılan bazı ürünlerde, dana ve tavuk eti yerine at, domuz ve tek tırnaklı hayvan eti olduğu ortaya çıktı.

Yaşanan bu gelişme sonrası tek tırnak eti hakkında aramalar hız kazandı.

Peki, "Tek tırnak eti nedir?" ve "Hangi hayvanlar tek tırnaklı? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Tek tırnak eti, at eti olarak da bilinir ve atlardan elde edilen ettir. Atlar, biyolojik olarak tek tırnaklı hayvanlar (ungulata) sınıfına girerler.

Tek tırnaklı hayvanlar, parmaklarının her birinde tek bir büyük tırnak veya toynak bulunan memelilerdir.

Tek tırnaklı hayvanlara örnek olarak at, eşek, zebra, tapir ve gergedan örnek verilebilir.

Bu hayvanların hepsi tek tırnaklılar sınıfına girer, ancak yalnızca at ve eşek eti yaygın olarak tüketilmektedir.