Tencerelerin ağzını yağlayın, sonucuna şaşırın...

Haber Merkezi

Yemek pişirirken başka bir işe daldınız ve bir döndünüz...

Tencere taşmış gitmiş!

Bu durumu önlemek için almanız gereken önlemi açıklıyoruz.

Oldukça basit olan bir ipucu sayesinde taşma derdinden kurtulacaksınız.

YAĞLAYIN

Tencerenin ağız kısımlarına zeytinyağı sürmek, bu işi çözer.

Yağ, köpüğün (özellikle makarna, süt, mercimek çorbası gibi taşmaya eğilimli yemeklerde oluşan köpüğün) tencere kenarlarından taşmasını zorlaştırır.

Yağlı yüzey, köpüğün yükselip dışarı sarkmasını zorlaştırarak taşmayı geciktirebilir veya hafifletebilir.