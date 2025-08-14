Tepeden tırnağa ödem söktüren içecek: 7 günde inceltiyor...

Şişkinlik, yüz ve göz altlarında ödem ya da ayak bileklerinde hissedilen dolgunluk...

Bunlar, vücudun fazla su tuttuğunun en yaygın işaretleri.

Fazla su tutumu, çoğu zaman tuz tüketimi, hormonal değişimler, hareketsizlik ya da yetersiz sıvı alımı nedeniyle ortaya çıkar.

İşte tam bu noktada, vücudu nazikçe arındıran ve ödemi atmaya yardımcı olan doğal içecekler devreye girer.

"Dukan birası" olarak bilinen yeşil çay, soda ve limon karışımı, hem detoks etkisi hem de ferahlatıcı aromasıyla son yıllarda ödem söktürücü içecekler arasında en çok tercih edilen tariflerden biri haline geldi.

Bu özel karışım, yeşil çayın metabolizma hızlandırıcı gücü, sodayla gelen mineral desteği ve limonun arındırıcı etkisini tek bardakta buluşturuyor.

İŞTE TARİFİ

Öncelikle 1 bardak yeşil çayı demleyin ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Büyük bir bardağa soğuyan yeşil çayı dökün.

Üzerine bir şişe soğuk soda ekleyin.

Yarım limonun suyunu sıkın ve karışıma ilave edin.

Karıştırdıktan sonra buz küplerini ekleyin.

Dilerseniz nane yapraklarıyla süsleyip soğuk servis yapın.