THY tecrübesiz kabin memuru alımları başladı: İşte başvuru şartları

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Türk Hava Yolları (THY), kadın ve erkek kabin memuru alımı için yeni ilan yayımladı.

Havacılık sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunan ilana göre, başvuruda bulunacak kişilerin en az ön lisans mezunu olması gerekiyor.

Adaylardan, hizmet sektöründe deneyim sahibi olmaları veya havacılığa uygun kişilik özellikleri taşımaları bekleniyor.

Başvuru yapanlar, değerlendirme sürecinden geçtikten sonra “Kabin Memuru Adayı” unvanıyla göreve başlatılacak. Eğitime kabul edilen adaylar, İstanbul Florya’da bulunan THY Uçuş Akademisi'nde iki ay sürecek kapsamlı bir eğitim programına alınacak.

İşte başvuru detayları...

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurular THY'nin resmi kariyer platformu kariyer.thy.com üzerinden online olarak gerçekleştirilecek.

Süreçte adaylardan e-Devlet üzerinden alınan bazı belgeleri sisteme yüklemeleri de isteniyor.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

BAŞVURU ŞARTLARI

THY’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, “Take-Off Kabin” ilanı kapsamında başvurular alınmaya başladı.

En az ön lisans mezunu olan ve 1 Ocak 1988 – 31 Aralık 2006 tarihleri arasında doğmuş olan adaylar başvuru yapabilecek.

Adaylar, çok aşamalı bir değerlendirme sürecinden geçecek. Süreci başarıyla tamamlayanlar, “Kabin Memuru Adayı”unvanıyla göreve başlayacak ve İstanbul Florya’daki THY Uçuş Akademisi’nde iki aylık yoğun bir eğitim programına katılacak.

Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, resmen kabin memuru olarak uçuş görevlerine başlayacak.

İSTENEN BELGELER

• Lisans veya Ön Lisans Mezuniyetine Dair Not Dökümü Belgesi (Transkript)

• Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı Belgesi (“Adli Sicil Sorgulama” ekranında kurum türü “Resmi”, belgenin neden verileceği alanı ise “Diğer” seçilerek alınması gerekmektedir.)

• SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belgesi (“SGK” başlığı altındaki “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü” kısmı seçilerek barkodlu belge oluşturulmalıdır.)

• Askerlik Belgesi (Erkek adaylar için-Barkodlu belge olması gerekmektedir.)

Tecrübesiz kadın kabin memuru alımı için istenen belgeler:

• Lisans veya Ön Lisans Mezuni