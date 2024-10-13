TOKİ’den büyük fırsat: 4 bin TL taksitle daire satılıyor! İşte başvurular…

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Gaziantep Araban ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde yeni bir konut projesini duyurdu.
Proje kapsamında 952 adet konut üretilecek ve bu konutlardan 306 daire satışa sunulacak. 298 adet 3+1, 8 adet ise 2+1 daire seçenekleriyle kura yöntemiyle satış yapılacak.
Başvuru süreci 14 Ekim 2024 - 25 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek ve başvuru bedeli 2.000 TL olacak.
Başvurular, TC. Ziraat Bankası'nın tüm şubeleri üzerinden yapılabilecek. Ayrıca e-Devlet üzerinden yapılacak başvuruların son tarihi 24 Ekim 2024 olarak açıklandı.
Kura çekimi 7 Kasım 2024'te yapılacak ve asil hak sahipleri için sözleşme imzalama süreci 18 Kasım - 29 Kasım 2024 tarihlerinde tamamlanacak.
Yedek hak sahipleri ise 5 Aralık - 13 Aralık 2024 tarihleri arasında sözleşme imzalayabilecek.
AYLIK 4.751 TL’YE DAİRE FIRSATI
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Gaziantep'in Araban ilçesinde satışa sunulacak dairelerin detayları belli oldu.
Özellikle uygun fiyatıyla dikkat çeken 2+1 zemin kat dairenin satış bedeli KDV hariç 1.267.051,12 TL olarak açıklandı.
Bu daire için 126.705,11 TL peşinat ödeyip, 240 ay boyunca 4.751,44 TL taksitlerle ev sahibi olma fırsatı sunuluyor.