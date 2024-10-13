TOKİ’den büyük fırsat: 4 bin TL taksitle daire satılıyor! İşte başvurular…

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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Gaziantep Araban ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde yeni bir konut projesini duyurdu.

Proje kapsamında 952 adet konut üretilecek ve bu konutlardan 306 daire satışa sunulacak. 298 adet 3+1, 8 adet ise 2+1 daire seçenekleriyle kura yöntemiyle satış yapılacak.

Başvuru süreci 14 Ekim 2024 - 25 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek ve başvuru bedeli 2.000 TL olacak.

Başvurular, TC. Ziraat Bankası'nın tüm şubeleri üzerinden yapılabilecek. Ayrıca e-Devlet üzerinden yapılacak başvuruların son tarihi 24 Ekim 2024 olarak açıklandı.

Kura çekimi 7 Kasım 2024'te yapılacak ve asil hak sahipleri için sözleşme imzalama süreci 18 Kasım - 29 Kasım 2024 tarihlerinde tamamlanacak.

Yedek hak sahipleri ise 5 Aralık - 13 Aralık 2024 tarihleri arasında sözleşme imzalayabilecek.

AYLIK 4.751 TL’YE DAİRE FIRSATI

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Gaziantep'in Araban ilçesinde satışa sunulacak dairelerin detayları belli oldu.

Özellikle uygun fiyatıyla dikkat çeken 2+1 zemin kat dairenin satış bedeli KDV hariç 1.267.051,12 TL olarak açıklandı.

Bu daire için 126.705,11 TL peşinat ödeyip, 240 ay boyunca 4.751,44 TL taksitlerle ev sahibi olma fırsatı sunuluyor.

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