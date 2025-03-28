Topuklara değil, halıya sürtün! Bakın neler olacak...

Yağmur Uçar
Bayram öncesi temizliğe girişenler, halı temizliğine de el atıyor.
Git gide artan halı yıkama fiyatları, ev hanımlarını alternatif yöntemlere yöneltiyor.
Halı temizlemede en büyük problemlerden biri de biriken tozlar ve tüyler.
Özellikle kedi-köpek olan evlerde tüylerden arındırmak için pratik yöntemler araştırılıyor.
"Ponta taşı ile halı temizliği" ise duyanlar şaşırttı.
Ponza taşı halı tüylenmesine karşı hızlı ve pratik bir seçenek olabilir.
Tüyleri halıdan çekmek için taşı halının yüzeyine sürtün. Ponza taşının pürüzlü yüzeyi tüyleri çekecektir.
Bu tekniği, hassas halılarda kullanmanızı önermeyiz.