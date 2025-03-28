Haberler



Bilgi



Topuklara değil, halıya sürtün! Bakın neler olacak...

Topuklara değil, halıya sürtün! Bakın neler olacak... Özellikle evcil hayvan besleyenlerin çile olan halıdaki tüyler ve tozlar, bu yöntemle kolaylıkla temizleniyor.