Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında kozlarını paylaşacak.
Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor takımın başına Şenol Güneş'i getirdi.
Şenol Güneş bordo mavili takımla ilk maçına eski takımı Beşiktaş karşısında çıkmaya hazırlanıyor.
Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 2 maçta 2 beraberlik alan Trabzonspor ligdeki ilk galibiyetini almak için çıkacak.
Öte yandan yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ile Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş 3 maçta 3 galibiyet aldı.
Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Trabzonspor - Beşiktaş maçının detayları merak uyandırıyor.
Trabzonspor - Beşiktaş maçının bilgilerini sizler için derledik. İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçının detayları...
Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman?
Trabzonspor - Beşiktaş maçı 15 Eylül 2024 Pazar günü saat 20:00'de oynanacak. Papara Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.