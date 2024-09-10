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Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Beşiktaş maçının detayları merak uyandırdı. İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçının detayları..