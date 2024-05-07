TRT 1’in efsane dizisi ekranlara veda ediyor! İşte final tarihi... TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan reyting rekortmeni diziden, hayranlarını üzen haber geldi. Dizi, o tarihte son bölümüyle ekranlara veda ediyor.

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TRT ekranlarının sevilen dizisi "Kül Masalı"nın ardından, bir dizi daha final kararı aldı.

Kanalın yeni dizileri dizileri, beklenen reyting sonuçlarını vermediği konuşuluyor.

Bozdağ Film'in yapımcılığını üstlendiği ve TRT'nin 2024 başında seyirciyle buluşturduğu Bir Sevdadır dizisinden de kötü haber geldi.

Romantik ve duygusal hikayesiyle izleyicilerin kalplerini kazanan Bir Sevdadır, o tarihte ekranlara veda edecek.

O tarihte final yapacak

TRT ekranlarının sevilen dizisi "Bir Sevdadır", 8 Mayıs Çarşamba günü yayınlanacak olan 13. bölümünde final yaparak izleyicilerle vedalaşacak.

Dizi, başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici hikayesiyle dikkat çekmiş olsa da reytinglerde beklenen performansı sergileyememişti.

Mehmet Bozdağ, Özlem Aybek, Zümrüt Karaduman ve Emre Saraçoğlu'nun kaleme aldığı dizi, daha önce yönetmen değişikliği de yaşamıştı.