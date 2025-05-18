TRT Spor'da futbol şöleni: Play-Off 2. tur maçları şifresiz yayınlanacak
Haber Merkezi

Trendyol 1.Lig Yükselme Play-Off 2.turunda Bandırmaspor ile Boluspor kozlarını paylaşacak.

Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Trendyol Süper Lig'e yükselecek 3. takım merak ediliyor.

Format gereği sezonu 3. sırada tamamlayan Fatih Karagümrük doğrudan play-off finaline yükseldi.

Play-off eşleşmeleri 1. turunu geçmeyi başaran Boluspor ve Bandırmaspor play-off finaline kalmak için mücadele edecek.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak ikinci turda rakibine üstünlük kuran takım, finalde Fatih Karagümrük'ün rakibi olacak.

İşte maç programı...

19 Mayıs Pazartesi

20:00 Boluspor - Bandırmaspor - Erzurumspor (TRT Spor)

23 Mayıs Cuma

16:00 Bandırmaspor - Boluspor (TRT Spor)

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Hüseyin Topuz
Seo Editor