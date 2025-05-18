TRT Spor'da futbol şöleni: Play-Off 2. tur maçları şifresiz yayınlanacak

Haber Merkezi
Trendyol 1.Lig Yükselme Play-Off 2.turunda Bandırmaspor ile Boluspor kozlarını paylaşacak.
Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Trendyol Süper Lig'e yükselecek 3. takım merak ediliyor.
Format gereği sezonu 3. sırada tamamlayan Fatih Karagümrük doğrudan play-off finaline yükseldi.
Play-off eşleşmeleri 1. turunu geçmeyi başaran Boluspor ve Bandırmaspor play-off finaline kalmak için mücadele edecek.
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak ikinci turda rakibine üstünlük kuran takım, finalde Fatih Karagümrük'ün rakibi olacak.
İşte maç programı...
19 Mayıs Pazartesi
20:00 Boluspor - Bandırmaspor - Erzurumspor (TRT Spor)
23 Mayıs Cuma
16:00 Bandırmaspor - Boluspor (TRT Spor)