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TRT Spor'da futbol şöleni: Play-Off 2. tur maçları şifresiz yayınlanacak

TRT Spor'da futbol şöleni: Play-Off 2. tur maçları şifresiz yayınlanacak Play-off eşleşmeleri 1. turunu geçmeyi başaran Boluspor ve Bandırmaspor play-off finaline kalmak için mücadele edecek. İşte maç programı...