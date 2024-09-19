TRT Tabii canlı yayın bilgileri: Tabii Spor nasıl izlenir, ücretli mi? TRT Tabii canlı yayın bilgileri Şampiyonlar Ligi mücadeleleri nedeniyle araştırılmaya başlandı. Peki, Tabii Spor ücretli mi, nasıl izlenir? İşte detaylar…

Haber Merkezi

TRT'nin yeni dijital platformu Tabii, kullanıcılarına sunduğu zengin içeriklerle dikkat çekmeye devam ediyor.

Yerli ve yabancı dizi, film, belgesel gibi geniş bir yelpazede hizmet veren Tabii, özellikle spor tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Platformun sunduğu içerikler arasında, spor karşılaşmalarını canlı izleme imkanı da bulunuyor.

Tabii, 2024-2025 sezonundan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nin yayın haklarını elinde bulunduruyor.

Yani, Avrupa maçlarını heyecanla takip eden futbolseverler, bu karşılaşmaları Tabii üzerinden kolayca izlenebilecek.

Peki, Tabii Spor ücretsiz mi? Tabii nasıl izlenir?

TABİİ ÜCRETSİZ Mİ, NASIL İZLENİR?

TRT'nin dijital dünyadaki yeni adımı olan TRT Tabii, 7 Mayıs itibarıyla Türkiye'de kullanıcılarla buluştu.

İlk aşamada tamamen ücretsiz sunulan bu dijital platform, geniş bir içerik yelpazesiyle dikkat çekiyor.

2024 yılında ise global pazarlara açılmayı hedefleyen TRT Tabii, Türk yapımlarını dünyaya tanıtmayı amaçlıyor.

Platforma üye olmak son derece kolay; sadece internet sitesine tıklayıp e-posta adresinizle kaydolabiliyorsunuz.

Üyelik için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

TABİİ ÜYELİK İÇİN TIKLAYINIZ