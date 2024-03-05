Tükenmez kalem lekesini çıkarmak artık çok kolay! Bu yöntem lekeden eser bırakmıyor… Tükenmez kalemler hiç fark etmediğimiz bir anda kıyafetlere, çantalara, koltuklara veya kumaş olan herhangi başka bir yere akarak çıkarmaya saatlerinizi verdiğiniz lekeler oluşturabilir. İşte, uygulayacağınız bu yöntemle dakikalar içinde lekeye veda edeceksiniz…

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İstenmeyen kazalar sonucunda kumaş gibi yüzeylere bulaşan tükenmez kalem can sıkıcı olabiliyor. Çıkması da oldukça zorlu olan bu lekeler çoğu kişi için kabusa dönüşebiliyor.

Tükenmez kalem lekelerini genellikle çeşitli deterjanlar ile saatlerce ovalama sonucunda çıkartabiliyoruz. Ancak bu yöntemle lekeleri çıkarmak için kollarınızı yormanıza gerek kalmayacak.

Uygulayacağınız bu pratik yöntem ile lekelerin üstesinden kolaylıkla geleceksiniz. İşte, tükenmez kalem lekelerini hemencecik çıkartan o yöntem…

Limon ve tuz ile lekelere veda edin…

Hemen her evde bulunan iki malzeme imdadınıza yetişiyor. Tuz ve limon ikilisi tükenmez kalem lekelerini çıkarmada oldukça etkili sonuçlar sunan en pratik yöntemlerden biridir.

Tek yapmanız gereken ise, lekenin üzerine biraz tuz serpin ve ardından limon suyuyla nemlendirin. Hafifçe ovun ve sonra yıkayın. Limon suyu ve tuz, lekeyi çıkarmada etkili sonuçlar almanıza yardımcı olabilecek yöntemlerdendir.