‘Tüketmeyin’ çağrısı yapıldı: Ünlü markanın tahinleri market raflarından toplatılıyor!

Haber Merkezi

Dünyanın dört bir yanında insan sağlığını olumsuz etkileyen gıdalar özelinde yapılan denetimler sonucunda birçok ürün market raflarında kaldırılıyor.

Bu kapsamda Kanada Gıda Denetleme Ajansı (CFIA) tarafından yapılan son incelemelerde, Elsafadi Investments Ltd. tarafından piyasaya sürülen Al Kanater markalı tahin ürünlerinin, olası Salmonella bakterisi kontaminasyonu nedeniyle market raflarından kaldırılacağını duyurdu.

Söz konusu tahin ürününü satın alan tüketicilerin ise herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaşmamaları adına tüketmemeleri gerektiği vurgulandı.

BARKOD NUMARASINA DİKKAT!

Yapılan açıklamalarda, Al Kanater markasına ait 908 gramlık tahin ürünü, UPC kodu 5 285000 871200 olup, üretim tarihi 18 Haziran 2024, son tüketim tarihi ise 18 Haziran 2026 olarak belirtiliyor.

Parti numarası T41806 olan bu tahine ilişkin olarak Kanada Gıda Denetleme Ajansı (CFIA), şu ana dek herhangi bir sağlık vakasına rastlanmadığını açıkladı.

Aynı zamanda Salmonella şüphesi taşıyan bu ürünleri tükettiğini düşünen kişilerin vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurması tavsiye ediliyor.