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Tüm Türkiye Cuma gecesi hazır olsun! 81 ili etkisi altına alacak, 2 gün sürecek…

Tüm Türkiye Cuma gecesi hazır olsun! 81 ili etkisi altına alacak, 2 gün sürecek… Meteoroloji kaynakları, şaşırtıcı bir hava olayı için uyarıda bulundu. Cuma gecesi, gökyüzünden ansızın bir giriş yapacak ve herkesi etkisi altına alacak. Herkes iliklerine kadar hissedecek.