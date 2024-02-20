Tüm Türkiye Cuma gecesi hazır olsun! 81 ili etkisi altına alacak, 2 gün sürecek…

Küresel iklim değişikliğinin etkileri Türkiye'de ilginç hava olaylarının artmasına neden oluyor.
Meteoroloji uzmanlarının yaptığı açıklamalar da bu konuda giderek daha fazla dikkat çekmeye başlıyor.
Özellikle son zamanlarda yaşanan beklenmedik hava olayları, vatandaşları tedirgin ediyor.
Meteoroloji kaynakları, Cuma gecesi gökyüzünden ansızın gerçekleşecek bir olay için vatandaşları uyarıyor.
Bu olayın etkisiyle herkesin iliklerine kadar hissedeceği bir deneyim yaşanması bekleniyor.
Hafta sonu etkisini gösterecek
Meteoroloji Kaynağı Hava Forum, hafta sonu ülkede sıcaklıkların normallerin üzerine çıkacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı:
"Hafta sonu 81 şehirde sıcaklıklar normallerin 8-12 derece üzerinde olacak. İstanbul 18-20 derece, İzmir 19-22 derece, Adana 20-23 derece... Kar, kış yok. Hafta sonu plan yapabilirsiniz."