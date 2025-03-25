Türk mobilya devi kepenk indiriyor! 45 ülkeye ihracat yapan mobilya devi üretimleri durduruyor

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Kayseri merkezli olan ve Türkiye’nin önde gelen mobilya devleri arasında yer alan İpek Mobilya, 34 yıldır süren üretimini durdurma kararı aldı.

Sektörde adeta bir deprem etkisi yaratan bu kararın artan maliyetler ve rekabet baskısı nedeniyle alındığı belirten firma 26 Nisan itibariyle tüm faaliyetlerini durduracağını açıkladı.

Alınan bu kararın hammadde maliyetlerindeki yükseliş ve teknik zorluklar nedeniyle alınmak zorunda kaldıklarını ifade edildi.

45 ÜLKEYE İHRACAT YAPILIYORDU

Kayseri'de 34 yıl önce kurulan ve Avrupa ile Ortadoğu ağırlıklı olarak 45 ülkeye ihracat yapan İpek Mobilya, üretimi tamamen durdurma kararı sektörde büyük bir yankı uyandırdı.

1991 yılında Kayseri’de kurulan ve başarılı bir şekilde sektörde devam eden şirket, hammadde maliyetleri, döviz kurlarındaki dalgalanmalar, sıkı rekabet koşulları ve teknik zorluklar, üretim süreçlerinin sürdürülemez hale gelmesi nedeniyle iflas dalgasına kapıldı.

Yaşanan sıkıtılar nedeniyle firma, 26 Nisan 2025 tarihi itibarıyla üretim faaliyetlerini sonlandıracağını açıkladı.