Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA ULUSLAR LİGİ

Ay-yıldızlılar İzlanda’da tarih yazdı!
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında İzlanda'yı deplasmanda 4-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, İzlanda’ya karşı ilk galibiyetini alarak grupta liderliğini perçinledi.
Yenilmezlik serisini sürdüren milli takım, oynadığı 4 maçta 3. galibiyetine ulaştı.
Şimdi gözler Kayseri’deki Galler maçına çevrildi.
Merakla beklenen Türkiye-Galler mücadelesi hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? Karşılaşma şifresiz mi olacak? Tüm detaylar haberimizde!
TÜRKİYE - GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Uluslar Ligi'nde kritik mücadele 16 Kasım saat 20.00'de oynanacak. Ay-yıldızlı ekibimiz, Kayseri'de Galler’i ağırlayacak.
Heyecanla beklenen bu milli maçın, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşması bekleniyor.
UEFA ULUSLAR LİGİ PUAN DURUMU
1- TÜRKİYE 10 PUAN
2- Galler 8 puan
3- İzlanda 4 puan
4- Karadağ 0 puan