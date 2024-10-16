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Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA ULUSLAR LİGİ

Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA ULUSLAR LİGİ UEFA Uluslar Ligi 5. grup maçında A Milli Takımımız, Galler ile karşı karşıya gelecek. Kayseri’de gerçekleşecek olan maçın saati ve yayın kanalı araştırılıyor. İşte maçın detayları…