Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA ULUSLAR LİGİ
Haber Merkezi

Ay-yıldızlılar İzlanda’da tarih yazdı!

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında İzlanda'yı deplasmanda 4-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, İzlanda’ya karşı ilk galibiyetini alarak grupta liderliğini perçinledi.

Yenilmezlik serisini sürdüren milli takım, oynadığı 4 maçta 3. galibiyetine ulaştı.

Şimdi gözler Kayseri’deki Galler maçına çevrildi.

Merakla beklenen Türkiye-Galler mücadelesi hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? Karşılaşma şifresiz mi olacak? Tüm detaylar haberimizde!

TÜRKİYE - GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi'nde kritik mücadele 16 Kasım saat 20.00'de oynanacak. Ay-yıldızlı ekibimiz, Kayseri'de Galler’i ağırlayacak.

Heyecanla beklenen bu milli maçın, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşması bekleniyor.

UEFA ULUSLAR LİGİ PUAN DURUMU

1- TÜRKİYE 10 PUAN

2- Galler 8 puan

3- İzlanda 4 puan

4- Karadağ 0 puan

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Kübra Kireççi
Editor