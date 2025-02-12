Türkiye girişlerinde yeni dönem: Artık o ücret ödenecek

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Bulgaristan’dan Kırklareli’ne giriş yapan yabancı plakalı araçlar için yeni uygulama için düğmeye basıldı.

Yeni uygulama kapsamında Kırklareli İl Genel Meclisi'nin aldığı kararla, Dereköy Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapacak olan Bulgaristan plakalı araçlardan artık dezenfektan ücreti alınacak.

Yetkililer, bu uygulamanın sınır güvenliği ve halk sağlığını koruma amacı taşıdığını belirtirken, yeni düzenlemenin nasıl karşılanacağı merak ediliyor.

UYGULAMA GENİŞLETİLDİ

Bulgaristan'ın, 2009 yılından beri şap hastalığı gerekçesiyle araçlardan dezenfeksiyon ücreti alması, uzun yıllardır uygulanırken bu kez bu uygulamaya Türkiye’de dahil oluyor.

Söz konusu uygulama kapsamında Kırklareli'nde alınacak olan dezenfektan ücreti, Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında zaten uygulanan benzer uygulamanın genişletilmesi anlamına geliyor.

Uygulamaya alınacak olan dezenfektan ücreti, Türkiye'ye giriş yapan yabancı plakalı araç sahiplerinin ek bir maliyetle karşılaşmasına neden olacak.