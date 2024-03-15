Türkiye için yola çıktı; 81 şehrin tamamı etkilenecek... Türkiye'de soğuk hava yavaş yavaş etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji kaynaklarından yeni uyarı geldi. Bugün itibarıyla gökyüzü bu renge bürünecek. Tüm şehirleri etkileyecek...

ensonhaber.com

Afrika'dan gelen toz bulutları gitti, yerini yağmura bıraktı.

Türkiye sonunda rahat bir nefes alıyor. Sıcak havaların ardından, soğuk hava yavaş yavaş etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji kaynaklarından yeni bir uyarı geldi. Türkiye'ye bugün giriş yapacak olan yeni hava olayı, tüm şehirleri etkisi altına alacak.

Gökyüzü griye boyanacak

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabından yaptığı hava tahmini raporuna göre, bugün itibarıyla gerçekleşecek olan yağışları şu sözlerle duyurdu:

"Cuma günü yine 81 şehrin tamamında gri gökyüzü ve ara ara yağmur var."